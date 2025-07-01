امتحانات الثانوية العامة.. نص تقرير التعليم بشأن اليوم السابع

كتب- محمد نصار:

استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقرير غرفة العمليات المركزية حول سير امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025، في سابع أيام الامتحانات، وسط انضباط ملحوظ على مستوى الجمهورية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال متابعته من داخل غرفة العمليات، أن أداء مديري المديريات التعليمية أحدث فارقًا إيجابيًا في انتظام العملية الامتحانية، مشددًا على أهمية الحفاظ على نفس مستوى الانضباط في الأيام المتبقية من الامتحانات.

وأوضح الوزير، أن الحزم والانضباط هما أساس العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على التعامل الفوري مع أي مخالفة، وتقديم كافة سبل الدعم للمديريات لمواصلة النجاح في تنظيم الامتحانات.

تفاصيل اليوم الامتحاني

أدى طلاب شعبة الرياضيات (النظام القديم) امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) أمام 404 لجنة، بإجمالي 3887 طالبًا وطالبة.

كما أدى 1650 طالبًا من مدارس المتفوقين (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء) داخل 16 لجنة.

وامتحن 295 طالبًا من المكفوفين (النظامين) في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) داخل 26 لجنة.

وتواصل الوزير، مع مديري المديريات عبر غرف العمليات بالمحافظات للاطمئنان على التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين اللجان وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها المحددة.

إجراءات تنظيمية مشددة

من جانبه، شدد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب ابتداءً من الساعة 8:30 صباحًا، والانتهاء من التفتيش مبكرًا، مع توزيع أوراق الإجابة في تمام الساعة 8:50 صباحًا، والأسئلة في التاسعة دون تأخير.

وأشار إلى التنسيق مع المديريات لضمان وصول أوراق الامتحانات في موعد أقصاه 8:15 صباحًا. كما وجّه بتسليم طلاب المكفوفين في امتحان مادة الإحصاء يوم 10 يوليو عدد 8 ورقات بطريقة برايل بدلاً من 5، لتسهيل أداء الامتحان.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الخميس 3 يوليو 2025، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب المكفوفين الجغرافيا (ورقة ثانية)، ويستكمل طلاب مدارس المتفوقين امتحاناتهم يوم الأحد 6 يوليو باختبارات مقاييس المفاهيم (الأحياء والرياضيات البحتة).

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