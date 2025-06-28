غدًا.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

يستعد طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، غدًا الأحد، 29 يونيو، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظامَيها القديم والجديد، في جميع لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025، مشيرةً إلى أن الامتحان يتكون من 42 سؤالًا؛ تشمل 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

تفاصيل توزيع الدرجات

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية الثلاثة مخصصة لكل منها درجتان، بينما تتفاوت درجات الأسئلة الموضوعية؛ حيث هناك 27 سؤال اختيار من متعدد؛ مخصص لكل منها درجة واحدة، و12 سؤالًا آخر؛ مخصص لكل منها درجتان.

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