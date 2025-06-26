مدرس فيزياء يكشف تقييمه لامتحان الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

قال عمرو ناصر، معلم مادة الفيزياء، إن امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2025 جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أنه يميل إلى السهولة واحتوى على أفكار متكررة من الامتحانات السابقة.

وأوضح "ناصر"، في تصريحات لمصراوي أن الامتحان لم يتضمن مفاجآت أو جزئيات خارجة عن المنهج، مما يُعد مطمئنًا للطلاب، مؤكدًا أن الطالب الذي تدرب جيدًا على نماذج الامتحانات كان بمقدوره التعامل مع الأسئلة دون صعوبة.

وأشار المعلم إلى أن التحدي الوحيد الذي واجه بعض الطلاب هو طول الامتحان نسبيًا، مؤكدًا أن الطلاب البطيئين في الحل ربما شعروا بضغط الوقت، بينما تمكن الطلاب الأسرع من الانتهاء بشكل مريح.

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