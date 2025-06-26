طلاب الثانوية بالفيوم: الفيزياء أصعب من المتوقع والتاريخ في المتناول

الفيوم – حسين فتحي:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، حول امتحاني الفيزياء والتاريخ، إذ عبر طلاب الشعبة العلمية عن عدم رضاهم عن مستوى امتحان الفيزياء، بينما أجمع طلاب الشعبة الأدبية على سهولة امتحان التاريخ وكونه في مستوى الطالب المتوسط.

قال الطالب محمد إبراهيم من الشعبة الأدبية، إن امتحان التاريخ جاء مباشرًا، والوقت كان كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة، والتي وردت أغلبها من كتاب المفاهيم.

واتفق معه الطالبان سعد أيمن سعيد ومحمد طلعت رسلان، مؤكدَين أن الامتحان خلا من الألغاز أو "التكات"، باستثناء بعض الأسئلة التي تطلبت استنتاجًا من أبيات شعرية.

في المقابل، قال محمد أحمد هاشم، من الشعبة العلمية، إن امتحان الفيزياء كان صعبًا واحتاج إلى وقت أطول، مشيرًا إلى أن الأسئلة تطلبت تركيزًا شديدًا، وتجاوزت مستوى السنوات الماضية في صعوبتها.

وأضاف الطالب عوض عبد السلام عوض أن امتحان التاريخ لم يكن سهلًا كما يتصور البعض، وتضمن أسئلة عن الاتجاهات الزمنية، ولم يكن الوقت كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة، حيث اضطر لترك بعضها.

من جانبه، أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام بلغ 19 ألفًا و35 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 41 لجنة، من بينها لجنة خاصة بالمكفوفين.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على فيسبوك بثت فيديو مباشرًا من أمام اللجان لرصد آراء الطلاب حول امتحاني الفيزياء والتاريخ.