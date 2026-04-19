تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و16 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟
هبط سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
اقرأ أيضًا:
تدفقات الأموال الساخنة تخطت 3 مليارات دولار بمصر وسط انحسار التوترات الإقليمية
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد