تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

04:01 م 19/04/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و16 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟

هبط سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

