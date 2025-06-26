الفيزياء تربك طلاب القليوبية والأمهات يواسين بالدعاء والماء البارد

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، تباينًا في آراء الطلاب حول امتحاني الفيزياء والتاريخ، حيث أكد طلاب الشعبة العلمية صعوبة امتحان الفيزياء الذي تضمن عددًا من الأسئلة التي تطلبت وقتًا وجهدًا في التفكير، فيما عبّر طلاب الشعبة الأدبية عن ارتياحهم تجاه امتحان التاريخ، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط رغم احتوائه على بعض النقاط التي احتاجت إلى تركيز.

في مشهد إنساني لافت، حرصت عدد من الأمهات على التواجد أمام اللجان، حاملات زجاجات المياه الباردة لأبنائهن في ظل حرارة الجو، كما ألهجن بالدعاء وتلاوة آيات من القرآن الكريم دعمًا لأبنائهن بعد الانتهاء من الامتحان.

من جانبه، أكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم تتلقَ أي شكاوى تتعلق بورقة الامتحان في أي من المادتين، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير بسلاسة داخل 104 لجان أساسية موزعة على مستوى المحافظة، ويؤدي بها الامتحانات هذا العام 50,213 طالبًا وطالبة.

وتابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير الامتحانات عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مشددًا على التنسيق الكامل بين مديريات التعليم، والمراكز والمدن، والإدارات المعنية كالمرافق، والكهرباء، والمياه، والإسعاف، والمرور، والحماية المدنية، لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة داخل وخارج اللجان.

كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المرورية لمنع التكدس أمام اللجان، وتوفير أعلى درجات الانضباط والشفافية في العملية الامتحانية، لضمان إتمامها بنجاح على مستوى المحافظة.