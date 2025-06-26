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المصريون يكتسحون قائمة أوائل الثانوية العامة بالكويت (صور)

10:09 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    قائمة أوائل الثانوية العامة بالكويت
  • عرض 8 صورة
    قائمة أوائل الثانوية العامة بالكويت
  • عرض 8 صورة
    قائمة أوائل الثانوية العامة بالكويت
  • عرض 8 صورة
    قائمة أوائل الثانوية العامة بالكويت
  • عرض 8 صورة
    قائمة أوائل الثانوية العامة بالكويت
  • عرض 8 صورة
    قائمة أوائل الثانوية العامة بالكويت
  • عرض 8 صورة
    قائمة أوائل الثانوية العامة بالكويت
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وكالات

حقق عدد من الطلبة المصريين تفوقا في الثانوية العامة بدولة الكويت، إذ تفرد المصريين بموقع الـ10 الأوائل في الثانوية الكويتية.

وشارك المصريين مواقع الأوائل ضمن 53 طالبا أوائل على مستوى دولة الكويت بمشاركة كويتيين وعدد من الجنسيات العربية المقيمة بالكويت -حسب جريدة القبس الكويتية- إذ يتبادل القراء وأسر الأوائل التهاني وأسماء المتفوقين.

وتقيم بالكويت جالية مصرية هي من أكبر الجاليات في الكويت الشقيق مع أسرهم وذويهم.

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