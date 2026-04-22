أعلن البيت الأبيض، إلغاء زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لباكستان التي كانت مقررة الثلاثاء، مشيرا إلى أن نائب الرئيس والوفد التفاوضي الأمريكي لن يتوجهوا إلى إسلام آباد في الوقت الراهن.

ويأتي هذا التطور في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد العمل بوقف إطلاق النار المتعلق بحرب إيران، بانتظار استلام مقترح رسمي من الجانب الإيراني، فيما لم تقدم الإدارة الأمريكية أي تحديثات إضافية بشأن فرص عقد لقاءات مباشرة في المستقبل القريب.

كواليس إلغاء زيارة فانس لباكستان وتمديد الهدنة

وجاء قرار ترامب بتمديد التهدئة دون تحديد موعد نهائي لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق ينهي احتمالات حرب إيران، وهو ما أدى آليا إلى إلغاء زيارة فانس لباكستان بعد أن رفضت طهران المشاركة في جولة مفاوضات جديدة.

ويعد هذا الإعلان تحولا جذريا، حيث صدر قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لانتهاء الهدنة، مما حال دون استئناف محتمل للعمليات العسكرية وتجنب تصعيد إقليمي واسع النطاق في سياق صراع إيران وأمريكا.

وبينما أشار الرئيس الأمريكي في وقت سابق من صباح الثلاثاء إلى عدم رغبته في تمديد وقف إطلاق النار، إلا أنه تراجع عن موقفه استجابة لطلب الوسطاء الباكستانيين، وهما رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير.

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن القيادة الإيرانية تعاني من انقسام داخلي حاد، مما استدعى تعليق الهجوم لمنح قادتها وممثليها فرصة لتقديم تصور موحد، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى انتهاء المناقشات حول مقترحهم المرتقب سواء سارت الأمور في الاتجاه الإيجابي أو غير ذلك.