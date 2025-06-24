حاول الهرب.. تفاصيل تعدي طالب على ملاحظة بلجنة امتحانات بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة إبراهيم النشال التابعة لإدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية، واقعة اعتداء من أحد الطلاب على مراقبة داخل اللجنة، حيث لطمها على وجهها، ثم خطف أوراق إجابة تخص زملاءه محاولًا الفرار من المدرسة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات لـ مصراوي، أن الحادث وقع في نهاية امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، مشيرًا إلى أن سلوك الطالب كان مفاجئًا وغير مبرر، دون وجود أي مسببات سابقة داخل اللجنة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم ضبط الطالب قبل مغادرته المدرسة، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الواقعة لن تمر دون محاسبة.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية هذا العام 39,851 طالبًا وطالبة، موزعين على 108 لجان امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية. وكانت الامتحانات قد انطلقت يوم 15 يونيو الجاري بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتُختتم في 10 يوليو المقبل بمادتي الرياضيات التطبيقية والإحصاء.