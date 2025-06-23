الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية: مكالمة المحافظ أسعدتني

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

وسط أجواء من الفرحة الغامرة، تصدرت الطالبة جنى أحمد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي الإعدادي بإدارة شمال التعليمية، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الإسماعيلية، بحصولها على المركز الأول بمجموع 279.5 من أصل 280 درجة.

أكدت جنى أن لحظة إعلان النتيجة ستظل محفورة في ذاكرتها، خاصة بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي هنأها بتفوقها وتمنى لها مزيدًا من النجاح والتقدم، ما زاد من سعادتها وفخر أسرتها.

وفي تصريحات خاصة، قالت جنى: "كنت أذاكر أولًا بأول، ومنظمة وقتي جيدًا، وأسرتي كانوا سندي في كل خطوة، وبدون دعمهم ما كنت سأحقق هذه النتيجة. أتمنى أن أدخل كلية الصيدلة لأني أحب المواد العلمية وحلمي أن أساعد الناس في المجال الصحي."

وأضافت: "فرحتي كانت كبيرة جدًا، خصوصًا عندما كلمني المحافظ وهنأني بنفسه، شعرت أن تعبي لم يذهب سدى." وتابعت: "ماما كانت تبكي من الفرحة، وبابا حضنني وقال لي فخور بيكي جدًا، واللحظة دي عمري ما هنساها."

وشددت جنى، التي تميزت بالالتزام والمثابرة، على أن التفوق نتاج جهد مستمر ودعم عائلي حقيقي، مشيرة إلى أنها لم تعتمد على الدروس الخصوصية، بل على المتابعة الذاتية وفهم المواد الدراسية.

من جانبها، عبرت والدة جنى عن سعادتها قائلة: "جنى كانت دائمًا ملتزمة ومنظمة، وكانت تتحمل المسؤولية من صغرها، ودائمًا تضع هدفًا في ذهنها."

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اعتمد فى وقت سابق اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، بنسبة نجاح بلغت 85.01%، بزيادة 2.2% عن العام الماضي.

وأوضح المحافظ أن 30311 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 29828، ونجح 25358 طالبًا في الإدارات التعليمية الثمانية.

وبحسب أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، فقد بلغت نسبة النجاح بين المكفوفين 100%، ولضعاف السمع والصم 73%، بينما سجلت الشهادة المهنية نسبة 80%.

وجاءت نسب النجاح في المواد العامة كالتالي:

اللغة العربية: 92.19%

اللغة الإنجليزية: 92.68%

الدراسات الاجتماعية: 92.96%

العلوم: 89.60%

الرياضيات: 93.76%

وحصل الطالب حسن السيد محمد حسن على المركز الأول في الشهادة الإعدادية للمكفوفين، والطالبة سماء نصرت السيد يوسف في الشهادة الإعدادية المهنية، بينما تصدرت سهام فيصل فايد نصار الشهادة المهنية للصم وضعاف السمع.

وتبدأ غدًا الثلاثاء فترة تلقي طلبات التظلمات بمقر مديرية التربية والتعليم، وتستمر لمدة 15 يومًا.

بدوره وجه محافظ الإسماعيلية التهنئة لجميع المتفوقين، مشيدًا بالطلاب وأسرهم وهيئة التدريس، وداعيًا الجميع لمواصلة السعي نحو مزيد من التميز في الأعوام المقبلة.