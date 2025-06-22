20 صورة ترصد ردود فعل طلاب الثانوية العامة بالأقصر بعد امتحان العربي

الأقصر- محمد محروس:

أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، عن ارتياحهم بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وخلت من الغموض أو التعقيد.

وأشار الطلاب إلى أن وضوح الأسئلة ساعدهم على الإجابة بثقة واطمئنان خلال الثلاث ساعات المقررة للامتحان، والتي بدأت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وقال الطالب محمود سيد، إن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة، خصوصًا في أسئلة التعبير والنصوص والقراءة.

بينما أشارت الطالبة رقية أحمد، إلى أن الأسئلة كانت ضمن المتوقع، وأن زمن الامتحان كان كافيًا لمراجعة الإجابات بشكل جيد دون استعجال.

وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالأقصر سير الامتحانات، وأكدت انتظام اللجان دون رصد أي حالات غش جماعي أو مخالفات جسيمة، مع التشديد على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة داخل اللجان.