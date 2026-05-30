يستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة حفل أوركسترا "الملتقى" بقيادة عزف العود العراقي أحمد شمه، في الثامنة مساء غد الأحد.

وتحت عنوان "أفرو- عربية" يقدم الأوركسترا تجربته الموسيقية الخاصة في الحفاظ على الإرث الموسيقي العربي والإفريقي وإعادة تقديمه برؤية معاصرة، وتوزيعات تعكس ثراء وتنوع هذه الثقافات.

يتضمن برنامج الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية من بينها؛ غرب السودان، نسمات من صباح، سلام، ماسيليا، فتاة الغد، عزة في هواك، النيل الأزرق، أول مرة تحب يا قلبي، نحن في السودان، سمسم القضارف، تاوجا، يجو عابدين، وأفرو مقام.

ويعتمد الأوركسترا على رؤية موسيقية تقوم على المزج بين الإيقاعات والثقافات العربية والأفريقية، واستخدام آلات أفريقية تقليدية مثل البالافون والكورا والأدونجو مع الآلات العربية والكلاسيكية مثل العود والبيانو والدرامز، فضلا عن الغناء الجماعي والكورال.

ويشارك في الحفل نحو 28 موسيقياً وفناناً، يمثلون عدة دول عربية وأفريقية، من بينها السودان، العراق، نيجيريا، مالي، وجنوب السودان، والذين يجتمعون معا في عروض تحتفي بتنوع التراث الموسيقي العربي والأفريقي، كما تبرز من خلالها عناصر بصرية مستوحاة من الأزياء التقليدية الممزوجة برؤية فنية معاصرة تنطلق من ثقافات دول عربية إفريقية.

انطلقت فكرة أوركسترا "الملتقى" في عام 2020 بالسودان بالتعاون بين بيت العود العربي، ومؤسسة دال الثقافية، بيننا تأسس الفريق في شكله الحالي على يد مجموعة مبدعين عرب وأفارقة مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويطوف الأوركسترا بعروضه في رحلات فنية بمختلف الدول، وذلك بهدف دعم الاستدامة الثقافية والحفاظ على الهوية الفنية والثقافية، عبر تبنّي مشاريع تسهم في إحياء التجارب الإبداعية التي تأثرت بظروف النزوح والصراعات والمتغيرات الاجتماعية.

ويأتي حفل الأوركسترا "الملتقى" في قصر الامير طاز ضمن جولة فنية بمصر، يقدم خلالها حفلا على مسرح المنارة مساء الثلاثاء المقبل ٢ يونيو المقبل، ويختتمها بحفل في الإسكندرية يستضيفها مسرح قصر ثقافة الأنفوشي مساء ٥ يونيو.

وعلى هامش الجولة يشارك قائد الفريق الفنان أحمد شمه وعدد من فناني "الملتقى" في لقاء ثقافي عن تجربتهم الفنية في القنصلية الإيطالية بالإسكندرية، وذلك يوم ٤ يونية.