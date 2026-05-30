تتجاوز 80 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم 7Dogs في شباك التذاكر

كتب : منى الموجي

12:52 م 30/05/2026

فيلم 7Dogs

نجح فيلم 7Dogs - سفن دوجز، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك، إذ بلغ إيراده أمس الجمعة 29 مايو ثالث أيام العيد 24 مليونا و514 ألفا و50 جنيها.

إيرادات فيلم 7Dogs في أربعة أيام

الفيلم الذي طُرح قبل 4 أيام تفوق على باقي أفلام الموسم، وهي: فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، فيلم إذما، ووصلت إيراداته مع انتهاء يومه الرابع 82 مليونا و675 ألفا و870 جنيها.
الفيلم استقبلته دور العرض السينمائي في وقفة عيد الأضحى، وحقق في أول أيامه 6 ملايين و672 ألفا و938 جنيها، وفي أول أيام العيد بلغ إيراده اليومي 25 مليونا و206 آلاف و474 جنيها، وفي ثاني أيام العيد نجح في تحقيق 26 مليونا و282 ألفا و408 جنيهات.

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، سيد رجب، ناصر القصبي، ومجموعة كبيرة من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

فيلم 7Dogs كريم عبدالعزيز شباك التذاكر

