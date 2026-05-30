انقطاع الكهرباء بمناطق عدة في ليبيا "تفاصيل"

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، السبت، حدوث فصل جزئي على الشبكة العامة للكهرباء في الجناح الشرقي، نتيجة عطل فني بأحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بجهد 220 ك.ف.

ووجه وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الليبي، عوض البدري، جميع الفرق الفنية المختصة إلى عزل البرج المتضرر، والشروع في تنفيذ إجراءات إعادة بناء الشبكة الكهربائية في أسرع وقت ممكن، لضمان عودة الاستقرار إلى الشبكة العامة، وفق بيان الوزارة.

وتعمل الفرق الفنية حالياً على إعادة التغذية الكهربائية وإنهاء أعمال الصيانة، في إطار مساعي إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وأكدت الوزارة أن أعمال المعالجة مستمرة على مدار الساعة، وأن جميع الفرق الفنية في حالة استنفار كامل حتى استكمال إعادة بناء الشبكة وعودة التيار الكهربائي بشكل كامل.

إرجاع الكهرباء إلى سبها

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية إعادة التيار الكهربائي إلى المواطنين في سبها، بعد إصلاح أعطال طارئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن فرق الصيانة التابعة لمكتب التشغيل والصيانة في غدوة المشروع الزراعي أصلحت الأعطال وأعادت التيار الكهربائي إلى المنطقة.

وفي درنة، أجرت فرقة الاختبارات بإدارة توزيع المدينة اختباراً لكابل جهد 30 ك.ف الرابط بين الهيكل المعدني ومحطة تحويل شيحا، وذلك ضمن جهود مراجعة مكونات الشبكة، حفاظاً على استقرارها وضمان استمرارية عملها.