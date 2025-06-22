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خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة والرسوم المقررة

12:14 م الأحد 22 يونيو 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي، اعتبارا من غد الإثنين، ولمدة أسبوعين.

تقدم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية، باسم وكيل الوزارة مع دفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك، يعقب ذلك تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية.

من المقرر أن تعقد جلسة الاطلاع بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذي حددته الإدارة التعليمية، وتبلغ قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 جنيًها.

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