وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية

كتب- أحمد الجندي:

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعته المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لضمان التطبيق الكامل للإجراءات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وقد حرص الوزير، صباح اليوم، على التواصل المباشر مع مديري المديريات التعليمية من خلال غرف العمليات المحلية بالمحافظات، للاطمئنان على توافر جميع عناصر التأمين والتنظيم داخل اللجان، حيث يؤدي الطلاب بالنظامين الحديث والقديم امتحان مادة اللغة العربية.

كما تأكد الوزير من وجود ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان الامتحانات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع المديريات التعليمية في التوقيتات المحددة.

وشدد الدكتور محمد عبد اللطيف على الالتزام الكامل بالتعليمات التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع الأخير مع مديري المديريات، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الوزير ضرورة تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، ومراجعة جاهزية منظومة المراقبة بالكاميرات بشكل مستمر، لضمان كفاءتها.

كما وجه بتطبيق إجراءات التفتيش بدقة قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم التهاون مع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، مشددًا على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه أي مخالفات.

وأكد الوزير أيضًا أهمية الالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في التوقيت المحدد دون تأخير، وجمع أوراق الإجابة عقب انتهاء الامتحان بطريقة منظمة، مع ضمان تعويض الطلاب عن أي وقت يُفقد نتيجة تأخر في توزيع الأسئلة.

واختتم الوزير متابعته بالتأكيد على أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن استقرار سير الامتحانات وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

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