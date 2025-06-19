ني سويف- حمدي سليمان:

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إعفاء إدارة مدرسة عزبة حميدة أبو الحسن التابعة لإدارة الواسطى التعليمية من مهامها، وذلك عقب رسوب جماعي لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدرسة، وهو ما اعتبره المحافظ انعكاسًا واضحًا لسوء الأداء الإداري والتعليمي داخل المدرسة.

كما كلف المحافظ وكيلة الوزارة بإحالة كل من مدير إدارة الواسطى التعليمية، ووكيل الإدارة إلى التحقيق العاجل، للوقوف على أسباب هذا التراجع الواضح في نتائج المدرسة، والتقصير في المتابعة والتقييم التربوي داخل الإدارة التعليمية.

وكلف المحافظ بسرعة إعداد دراسة متكاملة حول أسباب تدني نسب النجاح، وارتفاع معدلات الرسوب مع رصد ضعف الإلتزام بالحضور وانخفاض التحصيل الدراسي بهذه المدرسة، على أن تتضمن الدراسة حلولًا واقعية لتحسين الأداء في المدرسة، وباقي المدارس التي تشهد أوضاعًا متقاربة.

ووجه المحافظ أيضًا بعقد لقاء مجتمعي عاجل يضم الطلاب، وأولياء الأمور، وممثلي التعليم والمجتمع المحلي، لمناقشة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة، واقتراح سبل معالجتها، على أن يُرفع تقرير مفصل بنتائج هذا اللقاء وماجرى التوصل إليه من توصيات إلى مكتبه خلال أيام.

من جانبها شكلت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، لجنة فنية لمراجعة أوراق إجابات طلاب المدرسة، الذين بلغ عددهم 60 طالبًا وطالبة، منهم 14 طالبًا تغيبوا عن أداء الامتحان، مؤكدة أن اللجنة المختصة ستنتهي من أعمالها قريبًا، مع التأكيد على أن النتائج تعكس الواقع التعليمي الفعلي داخل المدرسة، في ظل إلتزام صارم بعدم السماح بأي تجاوزات تتعلق بالغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات.