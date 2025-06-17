أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة إلى اللجان النائية بالقليوبية- صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت إدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية، عن توفير أتوبيسات مخصصة لنقل الطلاب من القرى والمناطق النائية إلى مقار اللجان الامتحانية، تيسيرًا عليهم وضمانًا لوصولهم في التوقيتات المحددة.

وأكد محمد فايز مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر، أن توفير وسائل النقل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التعليمية بالمحافظة، وتعاونًا مع الوحدات المحلية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبعد المسافات.

وأضاف أن الإدارة أعدت خطة تحرك منظمة للأتوبيسات، بالتنسيق مع رؤساء اللجان ومديري المدارس، لضمان انضباط وسلاسة عملية النقل، مشيرًا إلى أن جميع المركبات تخضع للفحص الفني الكامل، وتم التنبيه على السائقين بالالتزام بإجراءات السلامة وتوفير الأجواء المريحة للطلاب.

وأشار "فايز" إلى أن غرفة عمليات الإدارة تتابع لحظة بلحظة حركة الأتوبيسات من وإلى اللجان، للتعامل السريع مع أي طارئ، وذلك ضمن منظومة متكاملة لدعم الطلاب خلال فترة الامتحانات.