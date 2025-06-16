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20 صورة لأوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. 182 حصدوا الدرجة النهائية

10:08 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
  • عرض 20 صورة
    أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
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كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية العامة بالقاهرة لهذا العام بلغ ١٣٢ طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية بمجموع ٢٨٠ درجة، وتصدّرت إدارات حلوان، وروض الفرج، والقاهرة الجديدة نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

وكان محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧%، حيث بلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالبا وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالبا وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

يذكر أن مجموع طلاب التربية الخاصة (صم وضعاف سمع) من ٣٠٠ درجة لوجود مواد عملى ونظرى منها مادة علم أصول الصناعة (مادة عملية) تأهلهم لدبلوم الصم.

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