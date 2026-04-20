قال الدكتور أيمن البصال، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت هذا العام تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس، في خطوة تستهدف تمكين الطلاب من اكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على الجانبين النظري والتطبيقي خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح البصال، خلال كلمته في فعاليات ملتقى التعليم الفني اليوم الاثنين، أن التجربة حققت نتائج فاقت التوقعات، مشيرًا إلى وجود نحو 850 ألف طالب في الصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى طلاب الأزهر الشريف.

وأضاف أن المادة تعتمد على منصة تعليمية إلكترونية، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا منذ الأسبوع الأول لإطلاقها، حيث استخدمها حوالي 600 ألف طالب في البداية، ثم التحق باقي الطلاب تدريجيًا، ليشارك في دراسة المادة أغلب المستهدفين.

كما أشار إلى أن أكثر من 400 ألف طالب وطالبة تمكنوا من اجتياز امتحان المادة الذي أُجري في نهاية الفصل الدراسي الأول.

ولفت نائب الوزير إلى أنه تقرر بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في مدارس التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مع توفير أجهزة التابلت لطلاب المدارس الفنية، بما يتيح لهم الدخول المجاني على المنصات التعليمية والاستفادة من المحتوى الرقمي.

وأكد أن العام الدراسي القادم سيشهد تطبيق نموذج تشغيل جديد داخل المدارس الفنية، بحيث تصبح مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من الدراسة طوال ثلاث سنوات في نظام الدبلوم الفني.

وأشار البصال إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قانون التعليم منحت مرونة أكبر في تصميم البرامج الدراسية، بما يسمح للطالب بالاستمرار في الدراسة لمدة عام واحد فقط إذا اكتسب المهارات المطلوبة.

كما أوضح أن نظام البكالوريا المصرية يتيح للطلاب اختيار ودراسة أكثر من مسار تعليمي وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم، بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل