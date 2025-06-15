إعلان

سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى القليوبية بأول أيام الامتحانات

01:13 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى القليوبية بأول أيام الامتحانات (3)
  • عرض 4 صورة
    سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى القليوبية بأول أيام الامتحانات (1)
  • عرض 4 صورة
    سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى القليوبية بأول أيام الامتحانات (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، عن سعادتهم لسهولة التربية الدينية والوطنية الذي أداه الطلاب في أول أيام ماراثون الامتحانات.

وشهد محيط اللجان، انتظار أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالقليوبية لاصطحاب أبنائهم، حاملين زجاجات المياه للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال جولته أنه تم تجهيز 104 لجان أساسية على مستوى المحافظة، تستوعب 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات هذا العام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة ودون أي معوقات.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي بلاغات أو استفسارات والتعامل معها فورًا لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية العامة التربية الدينية امتحانات الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية وهذه نسبة النجاح