سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى القليوبية بأول أيام الامتحانات



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، عن سعادتهم لسهولة التربية الدينية والوطنية الذي أداه الطلاب في أول أيام ماراثون الامتحانات.



وشهد محيط اللجان، انتظار أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالقليوبية لاصطحاب أبنائهم، حاملين زجاجات المياه للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال جولته أنه تم تجهيز 104 لجان أساسية على مستوى المحافظة، تستوعب 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات هذا العام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة ودون أي معوقات.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي بلاغات أو استفسارات والتعامل معها فورًا لضمان انتظام سير العملية التعليمية.