مدير تعليم الجيزة يُكرّم طلاب الدمج بالتعليم الفني

كتب- أحمد الجندي:

كرّم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم عددًا من طلاب الدمج المتميزين بمدارس التعليم الفني، تقديرًا لتفوقهم الدراسي والمهني، وتأكيدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية دامجة ومحفزة لجميع الطلاب.

وجاءت فعالية التكريم بحضور عبير حسين، مدير عام إدارة التعليم الفني، إلى جانب عدد من قيادات التعليم الفني بالمديرية، في احتفالية غلب عليها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققه الطلاب من إنجازات رغم التحديات.

وأكد وكيل الوزارة، في كلمته خلال الحفل، أن هذا التكريم يتجاوز كونه لحظة احتفاء، ليكون رسالة واضحة بأن التعليم الفني لا يُقصي أحدًا، بل يفتح أبوابه أمام الجميع، مشيرًا إلى أن طلاب الدمج يمتلكون من الإرادة والكفاءة ما يجعلهم قادرين على بناء مستقبل مشرق لأنفسهم ولبلدهم.

وشدد عطية على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بملف دمج ذوي الهمم في كافة المجالات، وعلى رأسها التعليم والتدريب الفني، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارات التعليم الفني والتربية الخاصة بالمديرية لدعم هذه الفئة من الطلاب.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير إلى عبير حسين، على دورها البارز في دعم وتمكين طلاب الدمج، مؤكدًا أن هذه النماذج الملهمة من الطلاب تمثل مصدر فخر للأسرة المصرية، وتثبت أن الطموح لا تحده الإعاقة.

واختُتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب المكرّمين وسط تفاعل الحضور، مع التأكيد على التزام المديرية بمواصلة دعمها لكل طالب طموح، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن التحديات لا تقف أمام من يملكون الإرادة.

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