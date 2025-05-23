ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الإحصاء 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الإحصاء 2025 الجديدة، لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة المتوقع في امتحانات نهاية العام بشكل عملي.

تحميل النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي

يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية الجديدة للثانوية العامة مادة الإحصاء 2025 بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم من هنا

بث شرح النماذج على قناة مدرستنا ٣

أعلنت الوزارة عن تخصيص قناة "مدرستنا ٣" لبث شروحات النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الإحصاء 2025 ، حيث يقوم عدد من المعلمين ذوي الكفاءة العالية بشرح الحلول التفصيلية للنماذج، وتُعرض الحلقات يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، على أن تتم إعادة البث الساعة 10 صباحًا من اليوم التالي على تردد نايل سات 12206 أفقي.

دعم تعليمي متكامل من خلال النماذج

تهدف الوزارة من خلال تقديم النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الإحصاء 2025، إلى تعزيز قدرة الطلاب على التعامل مع امتحانات نهاية العام بشكل عملي، كما تسهم الشروحات المصاحبة عبر "مدرستنا ٣" في توضيح طرق الحل النموذجي، بما يساعد الطلاب على فهم المادة بعمق واكتساب مهارات أعلى في الإجابة.

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