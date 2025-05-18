"تعليم القاهرة" تنشر نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الـMath للشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الشهادة الإعدادية في مادة الـMath للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025.

وأكدت مديرة المديرية أن الهدف من استمرار نشر نماذج امتحانات math للشهادة الإعدادية هو تدريب الطلاب على شكل الامتحانات والاسئلة المتوقعة، بما يُسهم في رفع مستوى الاستيعاب والتحصيل، وتحقيق أفضل النتائج خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تتبناها المديرية لتوفير بيئة تعليمية داعمة، تشمل إتاحة نماذج استرشادية في جميع المواد الأساسية، وتكثيف الدعم التوجيهي للطلاب خلال فترة ما قبل الامتحانات.

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