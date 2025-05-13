صور.. وزير التعليم: ملتزمون بدعم المعلمين والطلاب وتوفير بيئة آمنة ومحفزة

كتب- محمد سامي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة مفاجئة بعدد من المدارس التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة، شملت 3 مدارس بمراحل تعليمية مختلفة، وذلك للاطمئنان على سير الدراسة داخل الفصول، ومدى انضباط الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تسهم في تحسين جودة التعليم.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل وزير التربية والتعليم، جولته التفقدية بزيارة مدرسة "عمر بن الخطاب الرسمية لغات"، والتي تضم نحو 2769 طالبًا وطالبة، حيث حرص على تفقد الفصول الدراسية، والاطمئنان على نسب الحضور، وخصوصًا لطلاب الصفوف الأولى، ومتابعة مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة.

وقد أشاد الوزير بدور المعلمين في رفع مستوى الطلاب القرائي، مؤكدًا أهمية هذا الدور في المراحل المبكرة من التعليم.

كما حرص الوزير، خلال الزيارة، على التفاعل المباشر مع المعلمين والطلاب، مستمعًا إلى آرائهم وتحدياتهم، وأبرز المقترحات التي من شأنها دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تطوير التعليم.

وفي المحطة الثانية من جولته، زار الوزير، مدرسة الحوامدية الإعدادية بنين، والتي تضم 2029 طالبًا، حيث تابع انتظام الطلاب بالفصول، وأجرى حوارًا تربويًا معهم حول طموحاتهم ومدى استفادتهم من العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل بين الطالب والمعلم لدعم بناء الشخصية وتنمية المهارات.

واختتم الوزير، جولته، بزيارة مدرسة الشهيد محمود إبراهيم عبد الجواد الابتدائية، والتي يبلغ عدد طلابها 2190 طالبًا وطالبة، حيث تفقد الفصول الدراسية والمعامل، واطمأن على نسب الحضور، ومستوى الطلاب في القرائية، مشددًا على أهمية الاهتمام بتطوير مهارات الطلاب اللغوية في هذه المرحلة التأسيسية.

وفي ختام جولته، أعرب محمد عبد اللطيف، عن تقديره لجهود الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، في الحفاظ على انتظام وانضباط العملية التعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمعلمين والطلاب بجميع مدارس الجمهورية، في إطار سعيها الدؤوب نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم.

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