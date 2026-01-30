إعلان

غدًا.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الأول 2026

كتب- أحمد الجندي:

06:20 م 30/01/2026 تعديل في 06:42 م

امتحانات الشهادة الاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 لجميع مدارس القاهرة.

وأكدت المديرية أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، متمنيةً أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

وكان مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 ستظهر يوم السبت 31 يناير 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

امتحانات الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية تعليم القاهرة

