غدًا.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الأول 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 لجميع مدارس القاهرة.

وأكدت المديرية أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، متمنيةً أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

وكان مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 ستظهر يوم السبت 31 يناير 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026

