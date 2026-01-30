آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

كتب- أحمد الجندي:

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 بضرورة تسجيل بياناتهم عبر الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة الرسمي، لتجنب أي تأخير أو مشاكل في تقديم أوراقهم للمدارس.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن آخر موعد لتقديم الاستمارة الإلكترونية هو يوم الخميس 5 فبراير 2026، داعية الطلاب إلى إتمام التسجيل في الوقت المحدد لضمان استكمال إجراءات القيد في موعدها.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

الدخول على رابط الاستمارة: على الطلاب زيارة الرابط الرسمي للاستمار الإلكترونية: من هنا

تسجيل الدخول: يجب على الطالب استخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به، وفي حال نسيان بيانات البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي والكود الظاهر في إيصال المصروفات من خلال خيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني.

تعبئة بيانات الاستمارة: وتتكون الاستمارة من قسمين رئيسيين:

القسم الأول: يشمل البيانات الأساسية، ويجب على الطالب مراجعتها جيدًا للتأكد من صحة كل المعلومات.

تحميل صورة شخصية: يجب أن تكون الصورة على خلفية بيضاء، ومطابقة للصورة المقدمة في ملف الطالب.

البيانات الشخصية الإضافية: يشمل ذلك المحافظة، العنوان، مهنة الوالد، رقم الهاتف المحمول، بيانات المدرسة، الإدارة التعليمية، المديرية التعليمية، السنة الدراسية، التخصص ومواد التخصص، وفي حالة وجود أي خطأ في البيانات، شددت الوزارة على ضرورة الرجوع للمدرسة فورًا لتصحيحها.

حفظ وطباعة الاستمارة: وبعد استكمال جميع البيانات، يقوم الطالب بالضغط على حفظ، ثم طباعة الاستمارة، ويتم وضع الاستمارة المطبوعة مع باقي الأوراق المطلوبة داخل الحافظة لتسليمها للمدرسة في الموعد المحدد.

