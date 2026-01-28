معلمو الحصة بمنيا القمح يشكون تأخر صرف راتب نوفمبر 2025

اشتكى عدد من معلمي الحصة بإدارة منيا القمح بمحافظة الشرقية من التأخير في صرف مستحقاتهم لشهر نوفمبر، خاصة وأنهم إلى الآن لم يستلموا رواتبهم رغم أن اليوم في 28 يناير، وهو ما أثار استيائهم.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رواتب شهر ديسمبر تم صرفها بشكل طبيعي، أما بالنسبة لشهر نوفمبر فحدثت مشكلة بسبب بيانات خاطئة أرسلها أحد مديري المدارس تضمنت عدد حصص غير صحيح لكل معلم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تمت مراجعة البيانات وتصحيح عدد الحصص لكل معلم بدقة، وسيتم صرف جميع مستحقات شهر نوفمبر يوم 7 فبراير.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الحقوق بشكل صحيح ودقيق، مؤكدًا أنه في حالة تأخر الصرف مرة ثانية سيتم محاسبة المسؤول عن الخطأ.

اقرأ أيضاً:

فرصة للمعلمين.. التعليم تفتح باب الترشح لمنحة اليابان 2026

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية طفرة