معلمو الحصة بمنيا القمح يشكون تأخر صرف راتب نوفمبر 2025

كتب : أحمد الجندي

11:17 م 28/01/2026

وزارة التربية والتعليم

اشتكى عدد من معلمي الحصة بإدارة منيا القمح بمحافظة الشرقية من التأخير في صرف مستحقاتهم لشهر نوفمبر، خاصة وأنهم إلى الآن لم يستلموا رواتبهم رغم أن اليوم في 28 يناير، وهو ما أثار استيائهم.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رواتب شهر ديسمبر تم صرفها بشكل طبيعي، أما بالنسبة لشهر نوفمبر فحدثت مشكلة بسبب بيانات خاطئة أرسلها أحد مديري المدارس تضمنت عدد حصص غير صحيح لكل معلم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تمت مراجعة البيانات وتصحيح عدد الحصص لكل معلم بدقة، وسيتم صرف جميع مستحقات شهر نوفمبر يوم 7 فبراير.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الحقوق بشكل صحيح ودقيق، مؤكدًا أنه في حالة تأخر الصرف مرة ثانية سيتم محاسبة المسؤول عن الخطأ.

معلمي الحصة إدارة منيا القمح التعليمية وزارة التربية والتعليم تأخر صرف راتب

أخبار البنوك

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

علاقات

أخبار مصر

