وزير التعليم الفلسطيني: باقون على أرض الأجداد ولن نتركها

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي يريد أن يدمر المستقبل لأبناء فلسطين، وما يحدث هو جريمة إنسانية بقتل الأطفال والشيوخ والنساء.

جاء ذلك خلال كلمة برهم في المؤتمر الدولي السابع بعنوان "التعليم في مناطق الصراع.. التحديات والحلول"، الذي تنظمه المنظمة الدولية للتربية -Education International التي تضم في عضويتها 180 دولة، وتستضيفه نقابة المعلمين؛ بحضور خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ود.أيمن بهاء الدين، نائبًا عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وماغوينا مالويكي رئيس المنظمة الدولية للتربية -Education International ، وعدد كبير من الوفود الدولية في التعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم الفلسطيني أن الاحتلال قتل 500 معلم و100 عالم فلسطيني وأُسرهم، داخل قطاع غزة، وصنع الاحتلال 1200 حاجز في الضفة الغربية وجنين، تمنع تنقل الطلاب والمعلمين، ويستهدف الاحتلال تدمير الهوية الفلسطينية.

وقال برهم إن الفلسطيني يحلم بالسلام العادل الشامل لكل أبناء وطنه، موضحًا أن الفلسطينيين يحتاجون إلى فتح المدارس والجامعات، موجهًا الشكر إلى مصر؛ لأنها وفرت التعليم لـ2350 طالبًا فلسطينيًّا داخل المدارس والجامعات المصرية.

وتابع أمجد برهم: "نحن باقون على أرض الأجداد؛ ولن نتركها ومصرون على الحرية والسلام، ولن ننسى مشهدًا لطالب عمره 5 سنوات هاجمه جنود الاحتلال واستشهد من الخوف، ومعلم كان في طريقه إلى المدرسة وقتله جنود الاحتلال بدم بارد".

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