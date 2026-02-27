(أ ش أ)

قام المدير العام لهيئة الأركان العسكرية الدولية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الفريق أول ريميجيوس بالتريناس اليوم الجمعة، بزيارة إلى قيادة القوة المشتركة للحلف في برونسوم بهولندا، حيث بحث مع كبار القادة العسكريين تطورات المشهد الأمني على الجناح الشرقي للحلف وخطط الدفاع والتمارين العسكرية المقبلة.

وخلال الزيارة، التقى الفريق أول بالتريناس بقائد قيادة القوة المشتركة في برونسوم، الجنرال إنجو جيرهارتس، حيث ناقش الجانبان الديناميكيات الأمنية في الجناح الشرقي للناتو، إضافة إلى خطط الدفاع وتمرين الحلف الأكبر هذا العام" السهم الصاعد 2026" Steadfast Dart 2026، إلى جانب الاستعدادات للتمارين العسكرية الرئيسية المقررة في عام 2027.

وأكد بالتريناس أن وضعية الردع والدفاع للحلف تستند إلى مزيج من الوجود العسكري المتقدم وسرعة التعزيز عند الحاجة، مشيرًا إلى أن الكوادر العسكرية والمدنية في قيادة برونسوم تعمل على مدار الساعة لضمان توافق جاهزية الناتو مع متطلبات الأمن الحالية والمستقبلية.

من جانبه، أوضح الجنرال جيرهارتس أن التهديدات الراهنة تتسم بالتعقيد وتعدد الأبعاد، مشددًا على أن قيادة برونسوم تنسق بشكل متواصل وعلى مدار 24 ساعة مع جميع الحلفاء ضمن نطاق مسؤوليتها وعبر مختلف المجالات العملياتية. وأضاف أن تمرين" السهم الصاعد 2026" أثبت جاهزية الناتو وقدرته على الاستجابة الملائمة في أي وقت.

وتُعد قيادة القوة المشتركة في برونسوم واحدة من ثلاث قيادات عملياتية على مستوى العمليات داخل حلف الناتو، إلى جانب قيادتي نابولي في إيطاليا ونورفولك في الولايات المتحدة.

وتتولى القيادة تخطيط وتنفيذ ودعم العمليات العسكرية ضمن المهام الموكلة إليها، بهدف ردع أي تهديد والدفاع عبر مختلف المجالات، حفاظًا على حرية وأمن وسيادة دول الحلف وشركائه.