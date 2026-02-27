إعلان

مسئول عسكري رفيع بالناتو يؤكد جاهزية الحلف لتعزيز الردع على الجناح الشرقي

كتب : مصراوي

10:33 م 27/02/2026

حلف شمال الأطلسي الناتو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

قام المدير العام لهيئة الأركان العسكرية الدولية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الفريق أول ريميجيوس بالتريناس اليوم الجمعة، بزيارة إلى قيادة القوة المشتركة للحلف في برونسوم بهولندا، حيث بحث مع كبار القادة العسكريين تطورات المشهد الأمني على الجناح الشرقي للحلف وخطط الدفاع والتمارين العسكرية المقبلة.

وخلال الزيارة، التقى الفريق أول بالتريناس بقائد قيادة القوة المشتركة في برونسوم، الجنرال إنجو جيرهارتس، حيث ناقش الجانبان الديناميكيات الأمنية في الجناح الشرقي للناتو، إضافة إلى خطط الدفاع وتمرين الحلف الأكبر هذا العام" السهم الصاعد 2026" Steadfast Dart 2026، إلى جانب الاستعدادات للتمارين العسكرية الرئيسية المقررة في عام 2027.

وأكد بالتريناس أن وضعية الردع والدفاع للحلف تستند إلى مزيج من الوجود العسكري المتقدم وسرعة التعزيز عند الحاجة، مشيرًا إلى أن الكوادر العسكرية والمدنية في قيادة برونسوم تعمل على مدار الساعة لضمان توافق جاهزية الناتو مع متطلبات الأمن الحالية والمستقبلية.

من جانبه، أوضح الجنرال جيرهارتس أن التهديدات الراهنة تتسم بالتعقيد وتعدد الأبعاد، مشددًا على أن قيادة برونسوم تنسق بشكل متواصل وعلى مدار 24 ساعة مع جميع الحلفاء ضمن نطاق مسؤوليتها وعبر مختلف المجالات العملياتية. وأضاف أن تمرين" السهم الصاعد 2026" أثبت جاهزية الناتو وقدرته على الاستجابة الملائمة في أي وقت.

وتُعد قيادة القوة المشتركة في برونسوم واحدة من ثلاث قيادات عملياتية على مستوى العمليات داخل حلف الناتو، إلى جانب قيادتي نابولي في إيطاليا ونورفولك في الولايات المتحدة.

وتتولى القيادة تخطيط وتنفيذ ودعم العمليات العسكرية ضمن المهام الموكلة إليها، بهدف ردع أي تهديد والدفاع عبر مختلف المجالات، حفاظًا على حرية وأمن وسيادة دول الحلف وشركائه.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حلف الناتو حلف شمال الأطلسي قوات الناتو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كم عملية تجميل خضعت لها غادة عادل؟".. رامز جلال يكشف السر
دراما و تليفزيون

"كم عملية تجميل خضعت لها غادة عادل؟".. رامز جلال يكشف السر
من هى كنزي مدبولي البلوجر التي ظهرت مع غادة عادل في"رامز ليفل الوحش"؟
دراما و تليفزيون

من هى كنزي مدبولي البلوجر التي ظهرت مع غادة عادل في"رامز ليفل الوحش"؟
"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل
دراما و تليفزيون

"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل
صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
أخبار وتقارير

صلاح دياب: أنا من نادي الملياردرات.. بس المليار بتاعتي ديون
انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان