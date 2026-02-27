إعلان

"ضحايا النصب الدراسي".. الداخلية تكشف كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة

كتب : صابر المحلاوي

10:45 م 27/02/2026

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى غير مرخّص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، والنصب على الراغبين في الحصول على شهادات دراسية، وإيهامهم بأنها تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

ضبط صاحب كيان تعليمى بدون ترخيص في مصر الجديدة

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بمقر الكيان التعليمي المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان، بالإضافة إلى طلبات الالتحاق والمطبوعات الدعائية المستخدمة في عملية الاحتيال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاستكمال الإجراءات الجنائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاحتيال النيابة العامة شهادات دراسية قسم شرطة مصر الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باكستان: إرهاب أفغانستان يساعد إسرائيل والهند على تنفيذ مخططاتها بالمنطقة
شئون عربية و دولية

باكستان: إرهاب أفغانستان يساعد إسرائيل والهند على تنفيذ مخططاتها بالمنطقة
"هيعمل الصح".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي
رياضة محلية

"هيعمل الصح".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي
لبلبة وعمرو يوسف وأروى جودة يواسون الفنانة مي عمر في عزاء والدها
زووم

لبلبة وعمرو يوسف وأروى جودة يواسون الفنانة مي عمر في عزاء والدها
انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
دراما و تليفزيون

باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان