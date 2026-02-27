كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى غير مرخّص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، والنصب على الراغبين في الحصول على شهادات دراسية، وإيهامهم بأنها تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

ضبط صاحب كيان تعليمى بدون ترخيص في مصر الجديدة

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بمقر الكيان التعليمي المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان، بالإضافة إلى طلبات الالتحاق والمطبوعات الدعائية المستخدمة في عملية الاحتيال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاستكمال الإجراءات الجنائية.