كتب-عبدالله محمود:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الباكستانية مشرف زيدي، عن مقتل 297 من عناصر حركة طالبان الأفغانية والباكستانية والإرهابيين حتى الآن، ضمن عملية "غضب الحق" التي يقوم بها الجيش الباكستاني ردًا على الهجوم الأفغاني.

وأكد مشرف زيدي، في منشور عبر منصة أكس مساء الجمعة، أن القوات الباكستانية ستواصل ردها القوي على العدوان غير المبرر من قبل قوات الدولة المجاورة أفغانستان.

وأوضح متحدث باكستان الرسمي، أن جهود إسلام أباد للقضاء على الإرهاب المنطلق من أفغانستان استمرت طوال اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الباكستانية: "تم تأكيد مقتل 297 من عناصر طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان وغيرها من الإرهابيين، وأُبلغ عن إصابة أكثر من 450 آخرين"، مضيفاً أنه تم تدمير 89 موقعاً لطالبان الأفغانية والاستيلاء على 18 موقعاً".

وأشار زيدي إلى أن 135 دبابة وناقلة جنود مسلحة تابعة لنظام طالبان الأفغاني قد تم تدميرها، في حين تعرضت 29 موقعاً في جميع أنحاء أفغانستان لغارات جوية.

في وقت سابق من اليوم، استهدفت القوات الباكستانية مواقع عسكرية رئيسية تابعة لحركة طالبان الأفغانية في العاصمة كابول وقندهار وباكتيا عبر غارات جوية فعّالة.