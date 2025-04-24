خبير تربوي يوضح أولويات صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم تضع مجموعة من الأولويات لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة المقبلة، وذلك لضمان أن تكون الأسئلة خالية من المشكلات التي قد تؤثر على سير الامتحانات.

صياغة الأسئلة بشكل دقيق

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أن أولى هذه الأولويات هي التأكيد على صياغة الأسئلة بشكل صحيح من الناحية اللغوية، مشددًا على أهمية الإعراب وعلامات الترقيم، حيث يمكن أن تغير الأخطاء في هذه الجوانب من معنى السؤال تمامًا مؤكداً على ضرورة صياغة الأسئلة علميًا بحيث يهدف كل سؤال لقياس ناتج تعلم واحد فقط.

تجنب الأسئلة المتعددة الإجابات الصحيحة

كما أشار إلى ضرورة تجنب الأسئلة التي يمكن أن يكون لها أكثر من إجابة صحيحة، بحيث تكون إجابتان متساويتين في الوزن النسبي مشيراً إلى أنه يمكن أن تكون جميع الإجابات صحيحة، ولكن يجب أن يكون للطالب الخيار في اختيار الإجابة الأكثر صحة.

الاستفادة من أسئلة الأعوام السابقة

ودعا "شوقي" إلى الاستفادة من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة، خاصة تلك التي أثار الجدل حولها بسبب الغموض أو الأخطاء اللغوية والعلمية أو المطبعية مؤكداً على ضرورة مناقشة هذه الأسئلة مع واضعي الامتحانات لتجنب تكرار نفس الأخطاء.

مراجعة دقيقة لنماذج الإجابة

وفيما يتعلق بنماذج الإجابة، شدد شوقي على أهمية أن تتم مراجعتها من قبل أكثر من مصحح لضمان دقتها مشدداً على أنه يجب حذف أي سؤال يختلف عليه المصححون في نموذج الإجابة، أو تعديل الإجابة لتكون صحيحة في كلا الاتجاهين.

تجنب الاقتباس من الكتب الخارجية

وأشار إلى ضرورة تجنب الاقتباس المباشر من الكتب الخارجية عند وضع الأسئلة، لتفادي منح ميزة لطلاب يمتلكون هذه الكتب حيث أن ذلك سيضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اتباع خطوات بناء اختبار جيد

ودعا "شوقي" إلى ضرورة اتباع خطوات بناء اختبار جيد، مع تحديد الأوزان النسبية للأسئلة في فصول المناهج المختلفة، وخاصة في المواد الجديدة مثل الإحصاء.

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