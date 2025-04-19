"الحزاوي": واقعة ضرب الطالب بكفر الشيخ "مؤسفة".. وتفعيل لائحة الانضباط المدرسية ضرورة

كتب- أحمد الجندي:

علّقت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، على واقعة تعدي مدير مدرسة بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ على أحد الطلاب بالضرب واحتجازه داخل مكتبه، واصفة الحادث بأنه "مؤسف وغير مقبول"، مشددة على أن استخدام العنف الجسدي في العملية التعليمية مرفوض تمامًا لما له من آثار نفسية سلبية طويلة الأمد.

وأكدت "الحزاوي" في تصريحات صحفيه لها، على أن المدارس ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي كيانات تربوية تهدف إلى تقويم السلوك، ولا يمكن تحقيق هذا الدور التربوي من خلال الضرب أو الإيذاء البدني، الذي قد يؤدي إلى كوارث إنسانية ونفسية.

ولفتت إلى أن لائحة الانضباط المدرسية كفيلة بتحقيق الالتزام داخل المؤسسات التعليمية، ولكنها بحاجة إلى التفعيل الصارم، مشيرة إلى ضرورة أن تُعيد وزارة التربية والتعليم النظر في العقوبات وتغليظها بعد تكرار حوادث العنف في المدارس مؤخرًا.

وأوضحت "الحزاوي" أن العقاب البدني يعد أضعف الوسائل التربوية، فهو لا يحقق نتائج دائمة، ومع تكراره يفقد الطالب الإحساس بالتأنيب، مما يؤدي إلى حالة من اللامبالاة وربما رفض الذهاب إلى المدرسة مؤكدة على أن هذا لا يعني عدم وجود عقاب نهائيًا، بل يجب اللجوء إلى وسائل بديلة أكثر تأثيرًا، مثل الحرمان من الأنشطة والرحلات أو عدم المشاركة في الفسحة.

وأضافت أن الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة خطوة مهمة، حيث يمكنه المساعدة في وضع خطة علاجية لتقويم سلوك الطالب بعيدًا عن العنف، مشيرة إلى أهمية وجود تعاون بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور لتحقيق الانضباط دون إيذاء نفسي أو بدني.

واختتمت الحزاوي بالتأكيد على ضرورة دور الأسرة في غرس مبادئ الالتزام والانضباط لدى الأبناء، وتعليمهم احترام المعلم وتقديره، معتبرة أن مواجهة ظاهرة العنف في المدارس تبدأ من إعادة بناء العلاقة بين الطالب والمؤسسة التعليمية، بحيث تصبح المدرسة بيئة جاذبة يشعر فيها الطالب بالانتماء والولاء مشيرة إلى أن تطبيق لائحة الانضباط بصرامة هو السبيل الوحيد لضبط السلوك داخل المدارس، مؤكدة أن: "من أمن العقاب أساء الأدب".

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