ننشر نماذج امتحانات البوكليت في اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نماذج البوكليت في مادة اللغة العربية بجميع مدارس المحافظة، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025.

تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد

وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في سياق تهيئة الطلاب على التعامل مع شكل الامتحان الجديد، وتدريبهم على نمط الأسئلة المتوقعة، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على الفهم والتحليل، وتحسين أدائهم في الامتحانات الرسمية من خلال أسلوب إجابة أكثر فاعلية وتنظيمًا.

التزام المدارس بحل النماذج خلال الحصص الدراسية

وأكدت مدير المديرية التعليمية بالقاهرة على ضرورة حل نماذج البوكليت داخل الفصول الدراسية خلال الحصص والمراجعات النهائية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب، ويعزز من قدرتهم على الاستعداد الكامل لخوض امتحانات نهاية العام بثقة وكفاءة.

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