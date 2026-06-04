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بالصور.. انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات وسط إجراءات مشددة

كتب : أحمد الجندي

12:49 م 04/06/2026
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شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، التي انطلقت اليوم، إجراءات مشددة في عدد من المحافظات، حيث انتظم حضور الطلاب داخل اللجان وسط تطبيق كامل للضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي 2025/2026 بلغ مليونين و28 ألفًا و987 طالبًا وطالبة.

وأوضح المصدر أن الامتحانات تُعقد وفق الجداول المعتمدة من المديريات التعليمية بالمحافظات، في ظل استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية تستهدف توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، وضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

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الشهادة الإغدادية لجان الإمتحانات وزارة التربية والتعليم

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