أسئلة سهلة.. سعادة بين طلاب الإعدادية بعد امتحان التربية الدينية بكفر الشيخ

تنطلق غدًا امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة بني سويف، حيث يؤدي 31 ألفًا و299 طالبًا وطالبة الامتحانات أمام 98 لجنة موزعة على مختلف مراكز المحافظة السبعة، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات.

توزيع الطلاب على القطاعات المختلفة

ويبلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي 20 ألفًا و557 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 68 لجنة، فيما يؤدي 2677 طالبًا وطالبة امتحانات القطاع الزراعي داخل 7 لجان، بينما يخوض 7897 طالبًا وطالبة امتحانات التعليم التجاري داخل 22 لجنة، بالإضافة إلى 148 طالبًا وطالبة بالتعليم الفندقي داخل لجنة واحدة على مستوى المحافظة.

استعدادات مكثفة لانطلاق الامتحانات

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لضمان حسن سير امتحانات الدبلومات الفنية، مشيرًا إلى تجهيز مراكز توزيع الأسئلة والانتهاء من التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين اللجان وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة.

وأضاف أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية داخل اللجان، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات.

تجهيز 18 استراحة للمعلمين

وأوضح وكيل الوزارة أنه تمت متابعة جاهزية الاستراحات المخصصة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، والبالغ عددها 18 استراحة على مستوى المحافظة، مع التأكد من توافر جميع سبل الراحة والإقامة المناسبة بها، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المعلمين طوال فترة الامتحانات.

تعليمات مشددة لمواجهة الغش

وشددت مديرية التربية والتعليم على رؤساء لجان سير الامتحانات بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان.

وأكدت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه جميع المخالفات، بما في ذلك حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الغش، أو انتحال الشخصية، أو استخدام أي وسائل غش تقليدية أو حديثة، مع تطبيق القوانين واللوائح المنظمة بكل حسم.

متابعة مستمرة لسير الامتحانات

ومن المقرر أن تتابع مديرية التربية والتعليم ببني سويف أعمال الامتحانات بشكل يومي من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي مشكلات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.