عممت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة منشورًا دوريًا يتضمن آليات وإجراءات التعامل مع تظلمات المواطنين المتضررين من قرارات إيقاف الدعم التمويني الصادرة ضمن معايير "العدالة الاجتماعية".

تحديث البيانات وتقديم التظلم

يتعين على المواطن المتضرر، فقًا للمنشور، تحديث بياناته الخاصة بالدخل والإنفاق والأملاك والحيازة عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التقدم بتظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على أحقيته في الدعم، إلى جانب ما يثبت إتمام عملية تحديث البيانات.

وألزمت المديرية المواطنين بإرسال التظلم موضحًا به سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة توبيا تكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربي من خلال الخط الساخن 19959.

آليات فحص التظلمات

حددت المديرية دور المكاتب التموينية في استقبال التظلمات وفحص المستندات، على أن يتم إرسال الملفات إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات المختصة كل 10 أيام، مرفقة بكشوف تفصيلية للمواطنين وفق أسباب الحذف.

وأوضحت أن إدارات التفتيش الفني ستتولى تجميع التظلمات وإعداد كشوف جماعية ورفعها إلى الوزارة بشكل دوري كل 15 يومًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

إطار الإجراء وتوجهات الدولة

يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم فحص طلبات المواطنين الراغبين في إعادة النظر في قرارات استبعادهم من منظومة الدعم التمويني وفق معايير العدالة الاجتماعية المعمول بها.

ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت خلال السنوات الماضية في تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الخاصة بضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

واعتمدت "التموين" مجموعة من مؤشرات "العدالة الاجتماعية" لاستبعاد غير المستحقين، استنادًا إلى بيانات الدخل والإنفاق وامتلاك الأصول والممتلكات.

التموين تواصل مراجعة مستحقي الدعم خلال يونيو 2026

كشفت مصادر مطلعة لمصراوي، في هذا السياق أن وزارة التموين أوقفت خلال شهر يونيو 2026، صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات التموينية، في إطار تطبيق محددات استحقاق الدعم التي يتم تحديثها بصورة شهرية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأوضحت "المصادر" أن أسباب الإيقاف شملت امتلاك حصص تجارية في شركات، أو سيارات فارهة حديثة، أو سيارات مستوردة من الخارج، إلى جانب امتلاك وحدات سكنية داخل تجمعات سكنية فاخرة، أو وجود محاضر ممارسة كهرباء، أو صرف معاشات دون وجه حق، فضلًا عن تجاوز الحدود المقررة للحيازات الزراعية.

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