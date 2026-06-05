تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة صفوف النقل الترم الثاني بالجيزة وذلك بالتزامن مع الإعلان عن موعد ظهورها اليوم.

وتتيح مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج رسميًا.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، باستخدام الرقم القومي للطالب، كما سيتم إتاحتها داخل المدارس للاستعلام بالاسم أو رقم الجلوس من هنا



وللحصول على النتيجة، يتم الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ثم اختيار "نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي"، وتحديد المرحلة والصف الدراسي، وإدخال الرقم القومي للطالب، ثم الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر الدرجات فورًا.