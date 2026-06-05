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وزير التعليم: نجاح التعليم الفني مرهون بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص والصناعة

كتب : أحمد الجندي

11:52 ص 05/06/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفن

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أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع تنمية المهارات البشرية في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير منظومة التعليم وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وشدد الوزير خلال كلمته بافتتاح المنتدى، صباح الجمعة، بأحد فنادق العاصمة الجديدة، على أن مواجهة التحديات المتسارعة في سوق العمل لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها، مؤكدًا أن نجاح منظومة التعليم الفني يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص والصناعة، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتحويل المعرفة إلى مهارات تطبيقية.

وأوضح أن منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تقليص فجوات المهارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب المشاركين في المنتدى، مؤكدًا أن الهدف من هذه الفعاليات هو دعم قدراتهم وتمكينهم من امتلاك أدوات النجاح والابتكار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم الفني يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة.

واختتم كلمته بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التعاون مع الجانب الإيطالي والشركاء الدوليين، من أجل تطوير منظومة تعليم فني حديثة قادرة على إعداد شباب مؤهل لمهن المستقبل ومتطلبات الاقتصاد العالمي المتغير.

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محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم التعليم الفني منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني منتدى البحر المتوسط

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