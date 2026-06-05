نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، برئاسة المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة بمركز الداخلة، في إطار الدور المجتمعي والتعليمي للحزب لدعم الطلاب خلال فترة الاستعداد للامتحانات.

دعم طلاب قرية القصر

وشهدت قرية القصر بمركز الداخلة، اليوم الجمعة، تنظيم مراجعة نهائية في مادة اللغة الإنجليزية، استفاد منها 55 طالبًا من طلاب الثانوية العامة، تحت إشراف وتنسيق محمد علي عبدالغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة.

وحاضر في المراجعة كل من محمد عبدالرضي ووليد أحمد محمود، معلما اللغة الإنجليزية، حيث قدما شرحًا مكثفًا لأهم أجزاء المنهج، مع التركيز على النقاط التي يحتاجها الطلاب قبل دخول الامتحانات.

إشادة من الطلاب وأولياء الأمور

ولاقت المبادرة إشادة واسعة من الطلاب وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور التعليمي والمجتمعي الذي يقدمه حزب مستقبل وطن في دعم طلاب الثانوية العامة، خاصة مع ارتفاع احتياجات الأسر إلى مراجعات منظمة تساعد الطلاب على تثبيت المعلومات وتحقيق نتائج أفضل.

وأكد جمال آدم، أمين الحزب بالوادي الجديد، مطالبة أولياء الأمور للحزب بضرورة استمرار هذه المبادرات داخل القرى والمناطق البعيدة، لما تمثله من تخفيف للأعباء المادية عن الأسر، وتوفير فرصة تعليمية جيدة للطلاب قبل الامتحانات.

حضور تنظيمي للفعالية

حضر الفعالية كل من مسعد نورالدين، أمين التنظيم بالمركز، وزكريا فارس، أمين المشروعات الصغيرة، وناصر شرقاوي، الأمين المساعد لأمانة التعليم بالمركز، وجمال سعد، الأمين المساعد للوحدة الحزبية بالراشدة.