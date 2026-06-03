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قبل عقده غداً.. ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

03:33 م 03/06/2026 تعديل في 04:13 م
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    مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026
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    مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026
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    مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي غداً الخميس 4 يونيو 2026، حيث يعقد الطلاب بالجيزة غداً امتحان اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يستهدف قياس نتائج التعلم لدى الطلاب في مجموعة من المهارات الأساسية، من بينها التعبير بنوعيه الإبداعي والوظيفي، والخط العربي، والإملاء، بالإضافة إلى القدرة على اختيار الأفكار وتحليلها بصورة صحيحة.

اشتراطات امتحانات العربي للإعدادية.. تنمية المهاراتن


وأكدت الوزارة أهمية التركيز على فهم النصوص المقروءة بشكل جيد، واستيعاب مضمونها وتحليلها ونقدها، إلى جانب تنمية مهارات التذوق الأدبي واستخدام الألفاظ والتراكيب الفصيحة والصور البلاغية المناسبة عند الإجابة.

وفيما يتعلق بأسئلة التعبير والإملاء والخط، شددت على ضرورة مراعاة تنظيم الأفكار بشكل منطقي، والقدرة على الكتابة في موضوعات متنوعة، مع الالتزام بالقواعد النحوية والإملائية، وكتابة الحروف والكلمات والجمل العربية بصورة واضحة وسليمة، بما يضمن تحقيق أعلى الدرجات وتجنب فقدانها بسبب الأخطاء الإملائية أو الشكلية.

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الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية وزارة التربية والتعليم

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