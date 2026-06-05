أكد حسن رداد وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على الاستمرار في التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، من خلال تطوير التشريعات العمالية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويوفر بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.

جاذ ذلك على هامش لقاء وزير العمل مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، كورين فرجا، وذلك بمقر المنظمة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة ووفد وزارة العمل.

مصر رسخت نهج التشاور والحوار في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بعالم العمل

أوضح "رداد" أن الدولة المصرية رسخت نهج التشاور والحوار في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بعالم العمل من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويقوم بدور محوري في مناقشة التشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل وصولًا إلى توافق يراعي مصالح جميع الأطراف.

واستعرض "الوزير" قانون العمل الجديد باعتباره نموذجًا عمليًا يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، لما يتضمنه من مواد تكفل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد.

احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها

تناول حسن رداد جهود الوزارة في دعم الحرية النقابية، مؤكدًا احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها، مشيرًا إلى تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية، والتي أسهمت في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة في سياق حوار ونقاش حقيقي ومستمر.

وأكد وزير العمل، أن مختلف القرارات والتشريعات المرتبطة بالعمل تخضع للحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين قبل إقرارها، في إطار الحرص على تعزيز المشاركة وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

واستعرض الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وتحدث عن الخطة الوطنية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب ما تضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات وتشريعات تنظم تشغيل الأطفال وتوفر الحماية اللازمة لهم وفقًا للاتفاقيات الدولية.

منظمة العمل الدولية تؤكد تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في تعزيز مبادئ العمل اللائق

أشادت كورين فرجا، من جانبها، بالتقدم الذي تحققه مصر في عدد من ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدة تقدير منظمة العمل الدولية للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق معايير العمل الدولية.

وأكدت استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استكمال جهود تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.

اتفق الجانبان، في الختام، على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.

ويذكر أنه شارك في اللقاء من وزارة العمل كل من: إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و هلال مأمون، مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات بوزارة العمل، أمنية عبد الحميد، مساعد فني للوزير، والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

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