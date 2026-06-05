كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن إتاحة نتائج امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2025/2026 اليوم، عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الإدارات التعليمية.

وأكدت المصادر أن النتائج أصبحت جاهزة للإعلان أمام الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيتم توفيرها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، مع إمكانية الاستعلام باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس من هنا

وأضافت أن المدارس ستبدأ أيضًا في إعلان النتائج تباعًا خلال الأيام المقبلة، بما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال أكثر من وسيلة.