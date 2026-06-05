هاني ميلاد: انخفاض أسعار الذهب تصحيح مؤقت.. والبيع أكبر غلطة

الرئيسية أخبار مصراوى TV هاني ميلاد: انخفاض أسعار الذهب تصحيح مؤقت.. والبيع أكبر غلطة كتب : مصراوي 12:36 م 05/06/2026 تعديل في 12:42 م تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا أسعار الذهب نقص وزن الذهب الذهب المستعمل المشغولات الذهبية أخبار ذات صلة رئيس شعبة الذهب: مكاسب الذهب تتجاوز العقار في الفترة من 2010 حتى الآن أخبار سر نقص وزن الذهب مع الاستخدام.. خبير يوضح السبب أخبار هاني ميلاد يحذر من شراء "الذهب المستعمل": قد يكون مسروقًا أو غير مطابق أخبار هل شراء الذهب من السعودية أوفر أثناء الحج والعمرة؟ خبير يجيب أخبار