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وزير التعليم: تدريس مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية العام الدراسي المقبل

كتب : أحمد الجندي

01:00 م 05/06/2026

محمد عبداللطيف

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أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب التعليم الفني سيبدأون دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك من خلال المنصات التعليمية المعتمدة المستخدمة في التعليم العام، بما يسهم في إكسابهم المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل الحديث.

وأشار الوزير خلال مؤتمر منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني، الجمعة، بأحد فنادق العاصمة الجديدة، إإلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بالتحولات التكنولوجية العالمية، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في مجالات المستقبل.

ووجه الوزير رسالة إلى طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور، دعاهم فيها إلى مراعاة ميول وقدرات الأبناء عند اختيار المسار التعليمي، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يتحقق من خلال اختيار المجال المناسب لكل طالب وفق اهتماماته.

وشدد على أن التوسع في التعليم الفني لا يمثل بديلًا عن التعليم العام، وإنما يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير التعليم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وتنوع التخصصات المطلوبة في المجتمع.

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