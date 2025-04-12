صور.. ننشر إجابة نماذج البوكليت في الرياضيات بفرعيها

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، البدء في نشر إجابة نماذج مادة الرياضيات بفرعيها (الجبر والاحتمال - الهندسة المستوية).

وأكدت مدير المديرية، أن الهدف من نشر نماذج الإجابة هو معرفة أخطاء الطلاب، وتعزيز قدرتهم على الحل بطريقة نموذجية، ومحاولة تفادي أي أخطاء في الامتحانات القادمة للوصول إلى أعلى الدرجات.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

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