الأوراق المطلوبة للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025 .. تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

كشفت لجان النظام والمراقبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المستندات المطلوبة للراغبين في العمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة.

وأوضحت أن المتقدم يجب أن يقدم صورة من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب كود المعلم أو الإداري، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة وصحيفة أحوال مستخرجة من ملف الخدمة، مع إمكانية استكمالها خلال اسبوع من التقديم، كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية داخل لجنة النظام والمراقبة، والتي يتم تحديد موعدها وإبلاغ المتقدم بها أثناء عملية التسجيل.

الجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس STEM (الدور الأول) لشعبة علمي رياضيات، والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس STEM (الدور الأول) لشعبة علمي رياضيات

الأحد 15 يونيو: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

* الخميس 19 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ومقاييس المفاهيم للغة العربية).

* الأحد 22 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

* الثلاثاء 24 يونيو: مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

* الخميس 26 يونيو: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

* الأحد 29 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية).

* الثلاثاء 1 يوليو: مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

* الخميس 3 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).

* الأحد 6 يوليو: مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

* الثلاثاء 8 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

الخميس 10 يوليو: مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

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