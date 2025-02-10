فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

ننشر نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2025

01:57 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نموذج ثانوية عربي 2_
  • عرض 9 صورة
    نموذج ثانوية عربي 5
  • عرض 9 صورة
    نموذج ثانوية عربي 4
  • عرض 9 صورة
    نموذج ثانوية عربي 7
  • عرض 9 صورة
    نموذج ثانوية عربي 8
  • عرض 9 صورة
    نموذج ثانوية عربي 6
  • عرض 9 صورة
    نموذج ثانوية عربي 3
  • عرض 9 صورة
    نموذج ثانوية عربي 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير النماذج الاسترشادية لامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2025 عبر موقعها الرسمي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، على أن تتم إتاحة مادة يوميًّا.

وأعلنت الوزارة أيضًا إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"؛ حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال إتاحة نماذج تدريبية تساعدهم على فهم شكل الأسئلة والاستعداد الجيد للامتحانات.

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلولًا نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

اقرأ أيضاً:

"التعليم"تعلن عن منحة دراسية بالمدرسة الألمانية بالجونة للحاصلين على الشهادة الإعدادية

بالصور.. جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الدقهلية لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الصف الثالث الثانوي 2025 محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان