ننشر نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2025

"التعليم" تنظم ورشة عمل لتدريب معلمي الصف الأول الإعدادي على المناهج الجديدة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير النماذج الاسترشادية لامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2025 عبر موقعها الرسمي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، على أن تتم إتاحة مادة يوميًّا.

وأعلنت الوزارة أيضًا إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"؛ حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال إتاحة نماذج تدريبية تساعدهم على فهم شكل الأسئلة والاستعداد الجيد للامتحانات.

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلولًا نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

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