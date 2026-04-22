رئيس هيئة جودة التعليم يعلن إطلاق السجل الوطني للمؤهلات

كتب : أحمد الجندي

03:20 م 22/04/2026

الدكتور علاء عشماوي

أعلن الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن إطلاق السجل الوطني للمؤهلات في مصر، والذي يضم جميع المؤهلات المصرية، إلى جانب المؤهلات المصغرة والمكملة للمؤهلات التقليدية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد، والذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان “المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات.. جسور عبر الحدود”.

إعادة صياغة معايير الجودة والاعتماد

أوضح أن فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد، المنعقد تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات.. جسور عبر الحدود"، شهدت إعادة صياغة معايير الجودة والاعتماد لتكون أكثر تركيزًا على جودة المخرجات وليس الكم.

تحديث شامل لمعايير الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي

وأشار إلى أنه يجري حاليًا تحديث شامل لمعايير الاعتماد في مؤسسات التعليم العالي، بما يشمل أكثر من 25 قطاعًا، إلى جانب مراجعة معايير أكاديميات التعليم العالي، بما يواكب التطورات الحديثة في نظم التعليم.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على إعادة تأهيل وتدريب المراجعين والخبراء، لضمان مواكبتهم للتحديثات الجديدة في معايير الجودة والاعتماد، بما يعزز دقة التقييم ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية.

وأكد عشماوي أن المرحلة المقبلة لا مجال فيها إلا للالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، مشددًا على استمرار تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالهيئة، بما يضمن تحسين الأداء ورفع مستوى التعليم في مصر.

جودة التعليم التعليم العالي المؤهلات المصغرة

